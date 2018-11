Concertbezoekers willen minder mobieltjes in de lucht bij optredens

Bijna twee derde van de concertbezoekers wil maatregelen om het gebruik van mobieltjes in te dammen bij optredens. Iets meer dan de helft stoort zich aan anderen die naar hun telefoon grijpen om een foto of video te maken.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van ticketingplatform Eventbrite onder vijfhonderd mensen die afgelopen jaar een muziekevenement hebben bezocht. Van de concertgangers pakt 64 procent zelf zijn smartphone om foto's en video's te maken. Een even groot percentage staat open voor maatregelen om het gebruik van mobieltjes op muziekevenementen te beperken.

Een kwart zegt weleens het gevoel te hebben gehad dat ze zoveel bezig waren met het nemen van foto’s, dat ze te weinig hebben genoten. Maar vaker storen ze zich aan andere concertbezoekers die het optreden vastleggen: bijna 52 procent heeft liever dat anderen minder foto’s en video’s zouden maken.

In de ban

Overigens hoeven smartphones niet helemaal in de ban in de club, op een festival of in de concertzaal, vinden de ondervraagden. Slechts 11 procent vindt dat een goed idee. Liever zetten ze hun mobiel op stil of op vliegtuigmodus (35 procent) of krijgen ze een verzoek om geen foto’s en video’s te maken (33 procent). Van een drastischer maatregel, zoals de lens van een smartphone afplakken zoals de Amsterdamse club De School nu doet, is slechts 4 procent voorstander.

Quote Zie ik een woud van telefoons in de lucht als ik aan het optreden ben, is dat voor mij een probleem dj Anja Schneider

,,Zie ik een woud van telefoons in de lucht als ik aan het optreden ben, is dat voor mij een probleem. Je kunt de sfeer niet bepalen en je kunt de gezichten van mensen niet zien’’, reageert dj Anja Schneider.

Zij is niet de enige: veel artiesten storen zich aan al die mobieltjes in de lucht. Zo vragen Adele, Alicia Keys, Nick Cave en Kendrick Lamar fans om hun telefoon in hun zak te laten. Bekende stand-upcomedians zoals Chris Rock en Kevin Hart, en de voormalige frontman van White Stripes, Jack White, verbieden mobieltjes helemaal tijdens hun optredens. Prince, die in 2016 overleed, had er zelfs zo'n hekel aan dat hij beveiligingspersoneel mensen uit de zaal liet zetten als ze zijn ‘niet fotograferen’-regel aan de laars lapten.

In Duitsland en Groot-Brittannië is er een iets grotere bereidheid tot maatregelen om het maken van foto's en video's in te perken. In Duitsland wil 75 procent zulke regels, in Groot-Brittannië 69 procent.