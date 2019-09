Conciërge in geldnood pikt rolstoel van gehandicapte leerling op basisschool

Moeder Joop V. schreef boek: ‘Hij werd als kind gepest en geslagen’

18:51 Zijn opa pleegde zelfmoord, zijn moeder zat in een inrichting, zijn vader was alcoholist en zijn halfbroer overleed vroeg. Het kón bijna niet goed aflopen met Joop V., de man die ervan wordt verdacht in Roemenië een 11-jarig meisje te hebben vermoord en een paar dagen later zelfmoord pleegde.