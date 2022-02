Conflict dreigt tussen agenten en Bruls over opening nachthoreca: 'Hij gaat niet over ons’

Wie zaterdagnacht op stap gaat en ervan uit gaat dat er komend weekend niet gehandhaafd wordt heeft pech, aldus Hubert Bruls, voorzitter van van Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. ,,We gaan ervan uit dat er opgetreden wordt tegen grootschalige overtredingen van regels”, zegt Bruls.

De voorzitter reageert op plannen van de nachthoreca om aanstaand weekend na 22.00 uur hun deuren te openen, terwijl de horeca volgens de geldende coronamaatregelen om 22.00 uur gesloten moet zijn. Tegelijkertijd hebben politievakbonden acties aangekondigd zoals niet optreden tegen overtreders die te laat open zijn.

Kort geding

Dit plan blijft, ook na de waarschuwing van Bruls, fier overeind staan. ,,Wij hebben kennis genomen van de uitspraken van de voorzitter van het Veiligheidsberaad”, zo laat Gerrit van de Kamp namens de vier vakbonden aan deze site weten. ,,De politiebonden voeren met hun achterban collectieve acties, waar het niet handhaven van de coronamaatregelen, zoals de openings- en sluitingstijden van de horeca gelegenheden, er een van is. Over het collectief actievoeren en het breken van dit recht is jurisprudentie”, legt Van de Kamp uit.

De vakbondvoorzitter is weinig onder de indruk van de verklaring van Bruls, en verwijst hem naar ‘gerechtelijke uitspraken, alvorens hij besluit het werk van de politie door anderen over te laten nemen en daarmee de collectieve actie van de politiemensen breekt’. Als Bruls zich niet kan vinden in de actie van de bonden, staat het hem volgens Van de Kamp ‘vrij zich hierover tot de minister van justitie te wenden en haar te verzoeken een kort geding hierover te starten’. ,,De voorzitter van het Veiligheidsberaad gaat niet over de rol en positie van de politie als het gaat om het voeren van onze acties”, voegt Van de Kamp daar nog aan toe.

Koen Simmers, hoofdbestuurder Nederlandse Politiebond, heeft eveneens geen goed woord over voor de uitlatingen van Bruls. ‘Hoe kan je überhaupt in de ochtend zeggen dat je eerder al wilde dat de samenleving geopend zou worden en vervolgens in de middag dat je verwacht dat we dit weekend gaan handhaven. Lekker uniforme communicatie van het bestuur weer, daar hebben wij op straat last van!’, briest Simmers op Twitter.

Boa's

Naast agenten hebben ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) de bevoegdheid om een discotheek of kroeg te beboeten. Gemeentelijke boa’s tonen echter hun solidariteit met de actie van de politie. ,,We gaan niet handhavend optreden als de politie niet aanwezig is. Normaal doen we dat in aanwezigheid van de politie. Als die er niet is, moeten boa’s kiezen voor hun eigen veiligheid”, aldus Richard Gerrits, de voorzitter van vakbond BOA ACP.

De voorzitter van de Nederlandse BOA Bond, Ruud Kuin, laat een soortgelijk geluid horen. ,,Boa’s treden pas op als de back-up vanuit de politie op orde is. Zeker bij risicovolle situaties moet die back-up er zijn. Als die er niet is, is het onverstandig om op te treden.” Kuin geeft aan te verwachten dat de werkgevers dit ook zo zullen zien. De richtlijn voor boa’s is niet op te treden als we er niet op kunnen rekenen dat de politie stand-by is. We verwachten dat dat in dit geval ook zo is.”

Gemeenten

De gemeenten Groningen en Maastricht houden rekening met handhaving aankomend weekend. Een woordvoerder uit het noorden laat aan het ANP weten dat ‘het uitgangspunt handhaving is’, omdat Groningen de wet wil volgen. Vanuit het zuiden klinkt hetzelfde geluid, met als toevoeging dat de precieze uitvoering afhangt van ‘de verdere ontwikkelingen’, doelend op mogelijke verdere versoepelingen en acties van de politie. Maastricht handhaaft ‘altijd de coronamaatregelen, en als de situatie anders wordt, handelen we naar bevind van zaken’, aldus een gemeentewoordvoerder.

Nachtclubs vooralsnog laconiek over niet handhaven politie De nachtclubs die zaterdagavond meedoen aan de protestactie De Nacht Staat Op vinden het geen probleem dat de politie zegt niet te zullen optreden. ,,Voor hen verandert er vooralsnog niets in de aanpak”, zegt een woordvoerster namens de organisatie. ,,Ze zien wel wat er komt, mogelijk een schriftelijke waarschuwing of brief van de burgemeester.” Er doen tientallen nachtclubs, feestlocaties en poppodia aan de actie mee, verspreid over verschillende steden. In principe willen ze openblijven tot de tijd waarvoor ze normaal gesproken een vergunning hebben. Ze vragen van de bezoekers wel een QR-code en een entreekaartje. Er is niet overwogen de actie af te blazen nu er versoepelingen lijken aan te komen. Een eventuele verruiming van de sluitingstijd voor de horeca van de huidige 22.00 uur naar 24.00 uur, die op tafel zou liggen, maakt voor de clubs niet uit. ,,Deze versoepeling heeft geen invloed op onze campagne. We willen benadrukken dat de nacht bij het leven hoort”, aldus de woordvoerster.

