Consultatiebureaus schrappen controles; zorgen om welzijn van tieners

Ook krijgen de meeste kinderen hun vaccinaties. Al ziet het NCJ dat er nog inentingen voor 4-jarigen ingehaald moeten worden. ,,Die zijn uitgesteld en hopen we na de zomer in te halen. Maar het is nog de vraag hoe we dat gaan doen”, zegt Struijf.



Hoewel Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer snapt dat de GGD’s onder druk staan, vindt ze het zorgelijk dat niet alle kinderen door de jeugdartsen worden gezien. ,,Er zijn in deze tijd al niet veel checks voor kinderen, omdat ze meer thuis zitten. Dan is juist een controle bij het consultatiebureau belangrijk. Zij kunnen signalen opvangen over de veiligheid van kinderen.” Gaat thuis alles goed? Zitten ze goed in hun vel? Worden ze gepest? Voelen ze zich neerslachtig, somt Kalverboer op. ,,We weten sowieso heel weinig van het effect van corona op de kinderen. Tieners zijn weinig naar school geweest. Wat doet dat met hun emotionele welzijn? Ik vind het moeilijk dat jeugdartsen nu een keuze maken in wie ze zien.”



De consultatiebureaus hopen na de zomervakantie ‘zoveel mogelijk regulier te draaien’. ,,Maar corona is niet voorbij en we hebben geen capaciteit om gemiste afspraken in te halen”, zegt Nielen.