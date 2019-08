Consumentenbond: ‘Handel persoonsgegevens schokkend en schandelijk’

Deze site kreeg inzage in documenten waaruit blijkt dat meerdere bedrijven handelen in persoonsgegevens die illegaal of op discutabele manier blijken te zijn verkregen. Zo wordt in een mail aan een verkoopbedrijf geschreven, bij een bestand met 10.000 adressen: ‘Als bijlage de adressen die ik ongeveer drie jaar geleden heb verkregen. (..) Veel klanten zijn boven de 60 jaar, het bestand heeft enkel vaste nummers.’ Opvallend genoeg staan ook de geboortedata en burgerservicenummers van deze mensen in het bestand. De telefoonnummers worden onder meer door energieverkopers gebruikt om nieuwe klanten te benaderen. Die verkopers laten zich daarbij weinig gelegen aan het Bel Me Niet-register.

‘Data is goud waard en waar goud is, zijn boeven’

,,We krijgen veel klachten van consumenten dat ze worden gebeld voor verkopen, ook al staan ze in het Bel Me Niet-register", stelt Joyce Donat van de Consumentenbond. ,,We hebben ook de minister al om actie gevraagd daar iets aan te doen.” Dat energieverkopers verkregen datasets ook onderling doorschuiven is nog ernstiger. ,,Data is goud waard en waar goud is, zijn boeven. Deze bedrijven storen zich blijkbaar nergens aan.”



Deze site berichtte vanochtend dat de bestanden onder meer afkomstig zijn uit datalekken, maar ook worden samengesteld uit gegevens die mensen achterlaten als ze online enquêtes invullen. ,,We zeggen ook tegen onze leden: laat nooit zomaar ergens je gegevens achter. Niets is gratis, ook niet bij een enquête. Je betaalt met je data.”



De Consumentenbond is verbaasd door de reactie die de Autoriteit Consument en Markt (ACM)aan deze site gaf. Die stelt dat handhaving van het Bel Me Niet-register lastig is. ,,Dit lijkt me een probleem waar de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens, die over privacy gaat, red) iets aan moet doen. Zij moeten handhaven.”