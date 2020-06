Consumentenbond: ‘Onmogelijk gemaakt voor reiziger om geld terug te krijgen’

Veel luchtvaartmaatschappijen bieden vouchers aan voor een vlucht die vanwege het coronavirus geannuleerd is. Met deze tegoedbonnen kunnen consumenten binnen twaalf maanden een andere reis boeken. Doen ze dat niet, dan krijgen ze na dat jaar alsnog het geld retour. Het aanbieden van zo'n bon is toegestaan, maar volgens de Europese wet kunnen gedupeerde reizigers de voucher ook weigeren en direct hun geld terugvragen.

Strenge handhaving

En daar gaat het mis, meent de Consumentenbond. Zo vermeldt TUI fly volgens de belangenclub nergens dat consumenten ook recht hebben op een directe terugbetaling. KLM, Transavia en Corendon doen dat alleen als de vlucht na een bepaalde datum is geannuleerd. Verder ziet de Consumentenbond dat passagiers bij diverse maatschappijen onterecht moeten bijbetalen als hun omgeboekte vlucht duurder is. ,,Wat ons betreft is de tijd rijp voor strenge handhaving”, meent directeur Sandra Molenaar.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Langzaamaan starten maatschappijen de vluchten op Schiphol weer op of breiden het aantal uit. © ANP

,,Deze situatie is zo uitzonderlijk, vanwege de onzekerheid over het luchtvervoer en het grote aantal verzoeken om terugbetaling”, reageert een woordvoerder van Transavia. ,,Daarom zien we ons genoodzaakt af te wijken van onze normale werkwijze.” De vliegtuigmaatschappij biedt passagiers met een geannuleerde vlucht na 4 juni via de mail een voucher aan én meteen de mogelijkheid om het geld terug te vragen. Voor de vluchten die voor die tijd niet door konden gaan, krijgen de reizigers nog steeds alleen de voucher aangeboden.

Quote We zien ons genood­zaakt af te wijken van onze normale werkwijze Woordvoerder Transavia

KLM heeft ongeveer hetzelfde beleid, alleen hanteert de luchtvaartmaatschappij een andere datum. Zo krijgen alleen klanten van wie de reis vanaf 15 mei wordt geannuleerd, de keuze tussen een voucher of terugbetaling. ,,Dit beleid is nog steeds ongewijzigd van kracht”, aldus een woordvoerder. Eerder liet KLM aan deze nieuwssite weten het geld niet te hebben en hard te werken aan een plan om de vouchers aantrekkelijker te maken. Dat is er nu, in de vorm van een extra waarde van 15 procent.

Serieus genomen

Al sinds het begin van de coronacrisis is er gedoe rond de vouchers. Eerst werd door het kabinet gedoogd dat luchtvaartmaatschappijen de terugbetalingen bij geannuleerde vluchten opschortten. Dit vanwege de grote financiële gevolgen voor de maatschappijen. Na een vingerwijzing van de Europese Commissie besloot het kabinet half mei de gedoogsteun in te trekken. De Inspectie Leefomgeving en Transport moet er sindsdien op toezien dat passagiers goed geïnformeerd worden over hun rechten bij annulering.

Een woordvoerder van de inspectiedienst kan daar inhoudelijk geen uitspraken over doen. Over de kritiek van de Consumentenbond zegt de zegsvrouw dat dit soort signalen ‘serieus worden genomen’. De inspectie neemt overigens geen individuele klachten in behandeling; passagiers kunnen wel naar de kantonrechter stappen.