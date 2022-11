Consumentenbond sleept KLM voor rechter om terugbetaling tickets

met video Bergen confetti om Johannes-Harm heen, want hij versnip­pert Klimaatrap­port: ‘Boeit niemand meer’

Zolang als de milieutop in Egypte duurt, perforeert Johannes-Harm Hovinga het IPCC Klimaatrapport. Tien uur per dag is de kunstenaar er mee bezig om de 3068 pagina’s te versnipperen: niet omdat hij zo dol is op confetti, maar om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. ,,Dit is het belangrijkste rapport dat in tijden is uitgekomen en het boeit eigenlijk niemand meer.”

10 november