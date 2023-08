Corendon brengt bagage vakantiegangers Rhodos naar Brussel: ‘Thuis bezorgen zou nog weken duren’

Alle klanten van Corendon die van Rhodos naar Nederland zijn teruggevlogen vanwege de bosbranden hebben een mail gekregen over de bagage. Maar het is niet zeker of iedereen die een koffer mist die daadwerkelijk in Brussel zal vinden, zegt de woordvoerster. ,,We hebben alles wat we konden vinden verzameld en teruggebracht.” Omdat niet alle bagage een label had, kon Corendon niet alle klanten persoonlijk benaderen.