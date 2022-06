Corona heeft sociale omgangsvormen veranderd: 6 op de 10 Nederlanders schudt nog steeds minder handen

Luchthaven Schiphol: drukte weer behapbaar

De drukte op Schiphol was zondag volgens de luchthaven weer ‘behapbaar’. Aan het begin van de dag was het even ‘echt gekkenhuis’, liet een medewerkster op het vliegveld eerder weten. Later waren er ook veel rustigere momenten. Uiteindelijk liep alles goed door, geeft een woordvoerster van de luchthaven aan.

5 juni