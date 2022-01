Corona laten rondgaan of bestrijden: tegenpolen in discussie over de pandemie

Twee weken geleden stapte Ferdinand van der Neut in het vliegtuig, op de terugweg van een vakantie in Egypte. De helft van de passagiers droeg geen mondkapje, het personeel droeg ze onder de neus. ,,Ik wist niet goed of ik moest lachen of huilen.” Lachen omdat hij ervan overtuigd is dat mondkapjes schijnveiligheid bieden. ,,Ze doen meer kwaad dan goed.” Of huilen omdat ‘het zoveel onduidelijkheid en verdeeldheid creëert’.