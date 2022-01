Corona leidt tot uitstel uitvaarten: wettelijke termijn van zes dagen vaak overschreden

Verdachte voorberei­den ‘ernstig misdrijf’ tegen John van den Heuvel is Mourad O. (36) uit Utrecht

De verdachte die donderdag op de A2 is gearresteerd vanwege het incident rond het zwaarbeveiligde transport van John van den Heuvel, is de 36-jarige Mourad O. uit Utrecht. Hij heeft een strafblad, maar niet voor zware zaken, en komt zeer in de marge voor in de grote liquidatiezaak Marengo tegen Ridouan Taghi en consorten.

7 januari