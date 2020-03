Corona of niet, landelijke kikkerdriltelling gaat wél door

Column Saskia Noort Ook ik heb een heuse corona-obsessie te pakken

6:00 Saskia Noort schrijft op deze plek wekelijks over nieuws dat haar raakt. Door het coronavirus zitten haar ouders in een zelfverkozen lockdown, zelf weet ze ook niet meer goed wat te doen. Wel of niet naar dat feestje? Wel of niet op vakantie volgende week? Wel of niet naar de bioscoop, uit eten, lezingen geven, op Tinderdate?