Corona-uitbraak bij asielzoekerscentrum: 39 bewoners besmet

Geen landelijk verbod op carbid­schie­ten, in Oost-Nederland mag het op veel plekken knallen

23 november De kans dat er in Oost-Nederland rond de jaarwisseling op veel plekken met carbid wordt geschoten is een stuk groter. Er komt geen landelijk verbod. Voor liefhebbers van de doffe dreunen is dat goed nieuws. Het is nu aan de burgemeesters om het carbidschieten wel of niet toe te staan.