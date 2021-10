Corona veroorzaakt scherpe tweedeling: ‘Mensen krijgen schurft aan ongevaccineerden’

To­to-spe­ler wint 74.000 euro met inzet van 5 euro in Rotterdam: ‘We waren echt verbaasd’

26 oktober Een Toto-speler is zijn of haar werkweek ongetwijfeld met een grote glimlach begonnen. De speler zette bij de Primera op het Zuidplein in Rotterdam 5 euro in en won maar liefst 74.028 euro. ,,Dat je zoveel geld kan winnen met het inzetten op voetbalwedstrijden. Het lijkt altijd onmogelijk, maar het kan dus wel.’’