Corona-woesteling Danny V.: van ‘doodslaan Omtzigt’ naar ‘verbranden Hugo de Jonge’

RechtszaakLimburger Danny V. lijkt nogal hardleers. De man die héél even ‘beroemd’ werd in Nederland als degene die zei dat hij ‘kankermongool Omtzigt ging doodslaan', staat vandaag in Maastricht terecht voor het met de dood bedreigen van minister Hugo de Jonge. Dat zou hij hebben gedaan op een filmpje dat op social media belandde. De zaak is begonnen, Danny V. is er bij. De officier van justitie heeft net een celstraf van 30 dagen geëist.

V. heeft het woord ook al genomen: hij wist niet dat hij werd gefilmd en wilde ook dat het filmpje verwijderd zou worden, vertelt hij, toen het online verscheen. Danny was bij vrienden ‘om voetbal te kijken’. ,,En ineens werd er van alles om mij heen gezongen,” vertelt V. die al twee weken in voorlopige hechtenis zit.

‘Hugo moet dood’

Met de veroordeling van Omtzigt op zak, verscheen een video van Danny V. (27) op sociale media waarin hij met twee anderen te zien is en waarin meerdere keren wordt gezongen ‘Hugo moet dood'. Doelend, uiteraard, op de minister die de coronapandemie in Nederland probeert te bestrijden, Hugo de Jonge. Ook zou Danny V. teksten hebben gezongen met als strekking: ‘Dan verbranden we Hugo', of ‘want Hugo brandt toch het best'. Met name die laatste teksten zouden uit Danny's mond komen. De video is van juli dit jaar en werd opgenomen terwijl Danny en zijn vrienden naar een persconferentie keken waarin De Jonge te zien is.

Danny V. ontkent dat hij ‘dat van dat verbranden van Hugo’ heeft gezegd. ,,Dat heb ik nooit niet gezegd.” Als de rechter vraagt of Danny nou wel of niet heeft meegezongen met een van de genoemde teksten, zegt Danny: ,,Ik heb wel ‘Hugo’ gezongen, maar niet ‘Hugo moet dood’.”

‘Het was een co-productie’

Waarop de rechter zegt: ,,Ja, maar het is wel een soort co-productie, hè.” Danny herhaalt dat hij niet wist dat er werd gefilmd en dat hij het niet zo heeft bedoeld allemaal. ,,Ik was ook met hele andere dingen bezig.”

V. ziet die tekst van het verbranden ook niet als een bedreiging. ,,Dat hoor je ook vaak tussen voetbalsupporters. Dat joden verbrand moeten worden, of zo. Ik ben Ajacied dus ik krijg het ook vaak over me heen.”

De advocaat van Danny V. zegt dat zijn cliënt helemaal de bedoeling niet had om de Jonge te bedreigen omdat hij niet wist dat hij werd gefilmd en - toen het filmpje online verscheen - zijn best heeft gedaan het filmpje te laten verwijderen. ,,En in de video was ook geen sprake van een dreigende sfeer.”

Omtzigt

Danny V. kreeg vorige maand al twee maanden onvoorwaardelijk cel voor zijn niet mis te verstane bedreigingen aan het adres van Kamerlid Pieter Omtzigt. Corona-activist V., die van een uitkering leeft, was in Den Haag ‘bier aan het drinken’ en zag toevallig Omtzigt lopen. Hij ging erop af en toen Omtzigt wilde doorlopen, gaf Danny V. hem de volle laag. De bejegening van Omtzigt werd gefilmd en online gezet. V. kwam er aanvankelijk met een voorwaardelijke celstraf vanaf, maar in hoger beroep kreeg hij toch twee maanden cel. Tijdens de eerste zitting in 2020 zei hij wel spijt te hebben: ,,Het was stom en het lag onder meer aan de alcohol.”

Maar de spijt was blijkbaar niet van al te lange duur. Dat bleek trouwens ook al in februari van dit jaar, toen hij een taakstraf kreeg omdat hij op Facebook had geschreven dat - vertaald - alle agenten klootzakken zijn (‘all cops are bastards’) en omdat hij met een gasdrukpistool had staan zwaaien op sociale media.

V. zegt dat hij inmiddels probeert zijn leven te beteren. ,,Ik ben ook zo goed als gestopt met demonstreren,” zegt hij. V. dook voorheen vaak op tijdens corona-demonstraties.

Volledig scherm Tekening van Danny V. en zijn advocaat Bjorn Jegers in de rechtbank. ANP NICOLE VAN DEN HOUT © ANP