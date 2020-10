Coronaboete van 390 euro betaald? Dan geen geld terug nu bedrag is verlaagd

VIDEO Tot 17 jaar cel voor jihadisten die aanslag wilden plegen op Nederlands festival

16:05 De rechtbank in Rotterdam heeft vanmiddag zes mannen uit Arnhem en de regio Rotterdam tot straffen tot 17 jaar cel veroordeeld. De groep jihadisten bereidde volgens de rechtbank een grote aanslag voor op een festival in Nederland. De rechtbank is ook kritisch over de rol van inlichtingendienst AIVD in het onderzoek.