‘Coronabonus’ dubbel voor zorgmedewerkers: ‘Een stuk erkenning, maar er was ook veel verdriet’

Video Een jaar na de begrafenis van doodgere­den poes Flip: daar zit ze weer! ‘Ik dacht, dat kan toch niet?’

17 december De overbuurman had ons de aanblik van doodgereden poes Flip willen besparen en ‘die zwart-witte’ daarom maar meteen begraven. Het verdriet over haar gemis was na een jaar wel gesleten. Na dinsdagavond helemaal: Flipke leeft en is weer thuis.