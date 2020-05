Coronacrisis legt als een röntgenfoto zwakke plekken in onze leefwijze bloot

Dit is hoe het misschien maar moet worden. En waarom ook niet? Gewoon in je kajak, net gekocht, lekker peddelen op de Loosdrechtse Plassen. Hollandser kan bijna niet, met al dat groen en al dat water en die prachtige luchten, en misschien wel net zo mooi als waar dan ook ver weg. Of mooier! ,,Normaal gesproken hadden we nu met de vakantie in Italië gezeten’’, zegt Mark van Vugt, evolutionair psycholoog en de trotse eigenaar van de kajak. Maar ja, dat kan nu even niet. Of dat erg is? Hmm, nee. ,,Het wordt tijd om onze directe natuurlijke omgeving te herwaarderen. Ik geef bijvoorbeeld grif aan Natuurmonumenten en ik vraag tegenwoordig ook anderen dat te doen.’’