Coronagolf zwakt verder af, aantal gevallen stijgt steeds trager

In de afgelopen week zijn 40.845 besmettingen vastgesteld. Dat is bijna 9 procent meer dan de zeven dagen ervoor. Dat is de langzaamste stijging op weekbasis sinds 1 juni, aan het begin van de huidige zomergolf. Zo’n twee weken geleden steeg het aantal bevestigde besmettingen nog met ruim 70 procent per week. De lijn wordt steeds vlakker en daarom denkt het RIVM dat de top van de golf in zicht is.