Coronasituatie op scholen drastisch verergerd: deze week al 12.000 klassen naar huis

De coronasituatie op scholen is in een week tijd drastisch verergerd, bevestigt een nieuwe peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Deze week zijn in het hele land in totaal 12.000 klassen naar huis gestuurd.

Gemiddeld is een kwart (24 procent) van de leerlingen deze week niet op school. Vorige week was dat nog 9 procent. Op slechts 2 procent van de scholen zijn alle leerlingen aanwezig in de tweede week na de kerstvakantie. Op 80 procent van de scholen ontbreken ook één of meerdere leraren.



Zo’n 62 procent van de scholen (vorige week 17 procent) moet daardoor deze week klassen naar huis sturen, blijkt uit de nieuwste peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder bijna 900 schooldirecteuren, vooral uit het basisonderwijs. Gemiddeld gaat het om twee klassen per school.

Tekort aan leraren loopt terug

Vorige week was het tekort aan leraren (90 procent) dé reden om leerlingen naar huis te sturen, nu is dat nog maar in 53 procent van de gevallen de achtergrond. Deze week zijn besmettingen bij leerlingen in 76 procent van de keren de oorzaak van uitgevallen klassen, dat was vorige week 7 procent.

AVS-voorzitter Ingrid Doornbos ziet de uitdagingen voor schoolleiders oplopen: ,,Schoolleiders zijn blij dat de scholen weer open zijn, tegelijkertijd zien we de besmettingen toenemen en is het onderwijs met de huidige maatregelen lastig te organiseren.”

Op vier van de vijf scholen wordt afstandsonderwijs geboden voor afwezige leerlingen of de hele klas om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Doornbos: ,,Er wordt door de schoolleiders en hun teams keihard gewerkt om het onderwijs overeind te houden. Het hybride onderwijs en soms noodopvang bieden is pittig, zeker met het bestaande personeelstekort.”

De regel is nu: als er binnen een groep of klas, drie of meer coronabesmettingen (zowel kinderen als medewerkers) zijn binnen zeven dagen, dan gaat de hele groep of klas in quarantaine. Voor leraren geldt echter dat zij, als ze hun booster binnen hebben of recent corona hebben gehad, niet in quarantaine hoeven.

Verruiming quarantainemaatregel

Een meerderheid van de schoolleiders (65 procent) wil dat het OMT de huidige maatregelen voor het onderwijs nog eens goed tegen het licht houdt. Een verruiming van de quarantainemaatregel of het afschaffen van de klassenquarantaine kan helpen, maar het moet ook veilig kunnen vinden de directeuren. Volgens 88 procent van de ondervraagde scholen is een langetermijnvisie nodig voor corona in het onderwijs, waarbij een centrale sluiting geen optie meer is.

Er zijn trouwens regionaal vaak ook grote verschillen wat betreft de aanwezigheid van leerlingen en het aantal klassen dat naar huis wordt gestuurd. Zo stuurden in Zeeland slechts een derde van de scholen, maar in Utrecht bijna driekwart van de scholen één of meerdere klassen naar huis.

Volledig scherm De peiling toont veel verschillen tussen de provincies. © Algemene Vereniging Schoolleiders

