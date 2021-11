Coronatoegangsbewijs verplicht voor sporters én publiek vanaf 18 jaar, zowel binnen als buiten

Het coronatoegangsbewijs wordt verplicht bij georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd.

Over het vragen van een toegangspas voor de sportclub is lang gesproken en getwijfeld in het kabinet, geeft Rutte toe. Maar ,,uiteindelijk hebben we besloten het toch te doen” om te voorkomen dat andere maatregelen nodig zijn die ,,de economie op slot zetten”.

Bovendien zullen in de winter niet alleen maar ouders langs de zijlijn staan, maar gaan ze in de winter ook sneller het clubhuis in. Daarnaast zijn al die maatregelen volgens Rutte nu eenmaal nodig ,,omdat we ons zorgen maken over de oplopende cijfers”.