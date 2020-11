Coronatool brengt goed nieuws: waar daalt het aantal besmettingen in jouw regio?

In tijden van corona is er soms ook goed nieuws. Coronalocatie, de applicatie die je in één oogopslag laat zien hoe het coronavirus zich in jouw buurt ontwikkelt, heeft daarom een nieuwe functie. De kaart kan nu laten zien waar het aantal besmettingen structureel daalt.

Coronalocatie laat een kaart van Nederland zien, met daarop oplichtende of uitdovende brandhaardjes, die symbool staan voor de mate waarin het virus op verschillende plekken in het land actief is. De tool is exclusief te raadplegen op de site en app van het AD en de regionale dagbladen van DPG Media, zoals De Gelderlander en BN DeStem.

Met de nieuwe goed nieuws-laag wil de applicatie nog beter en positiever informeren. ,,Daar zijn we aan toe”, vertelt bedenker en ontwikkelaar André van der Veen. ,,Hiermee willen we Nederland een positieve boost geven en motiveren.” De achterliggende data die de kaart gebruikt komt van het RIVM.

Met de nieuwe visualisatie is met blauwe vlekken op de kaart te zien waar het beter gaat qua het terugdringen van besmettingen. De geanimeerde weergave werkt als een soort buienrader. Aan de hand van de blauwe plekjes is te zien of de het beter gaat in jouw regio. Of de regio in Nederland waar je naartoe reist.

Hoe ontwikkelt het coronavirus zich bij jou in de buurt? Gebruik de zoekbalk in de kaart om jouw locatie op te zoeken. De applicatie werkt het beste op desktop, op mobiel kan het laden enige tijd duren. Surf naar ad.nl/coronalocatie voor uitleg over deze interactieve kaart.

Sinds de lancering van Coronalocatie is de functie al meer dan 6 miljoen keer geraadpleegd. De interactieve corona-radar heeft als doel mensen een beter inzicht te geven in de situatie in hun buurt. Van der Veen: ,,We willen - soms- ingewikkelde overheidsdata inzichtelijk maken voor iedereen. Want ik miste zo’n tool vanaf het moment dat het coronavirus in Nederland om zich heen begon te slaan.”

Coronalocatie.nl: het virus in één oogopslag.