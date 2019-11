Corrie en Iem overleefden de vliegramp bij Faro. Hun dochter niet

Alsof ze elk moment de ruimte kan betreden. Haar aanwezigheid is duidelijk voelbaar. Brenda Vroombout lacht de aanwezigen toe in de knusse Maassluise huiskamer van Iem en Corrie Vroombout. Vanaf de kast waar verscheidene foto's van haar staan, aan de muur, maar ook vanuit de ketting die om de nek van moeder Corrie hangt en waarin een afbeelding van haar dochter prijkt. ,,Het was zo'n leuke, vrolijke en actieve meid. Ze wilde niets liever dan later bij de recherche'', vertelt Corrie trots. ,,Deze foto vond ze zelf zo mooi. Ik ook. Zo is ze altijd bij me.''