Corruptie in haven: drugscriminelen sturen zelfs eigen kinderen naar zeevaartschool

Avontuur­lij­ke zeehond zwemt rond in Rotterdam en knabbelt aan joekel van meerval

16 september Buurtbewoner Lex van der Velde filmde maandag vanuit zijn woning aan de Maaskade op het Noordereiland een bijzondere waarneming: een zeehond met een joekel van een meerval in zijn bek. ,,Een avonturier die even komt kijken wat er te doen is in de stad”.