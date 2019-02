Crèche-bazin voor rechter: peuters mochten soms alleen binnen lunchen

Het Openbaar Ministerie begint een strafzaak tegen de 34-jarige Laura T., de voormalige eigenaar van kinderdagverblijf 24/7 Kids in Amsterdam-West. De crèche werd in 2015 op last van de GGD wegens ernstige misstanden gesloten. Om te verbergen dat er te veel kinderen waren ingeschreven, moesten leidsters soms uren door de stad sjouwen met kinderen die niet meer in het gebouw pasten.

Directeur Laura T. wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte, poging tot oplichting en overtreding van de Wet op de economische delicten. Haar rechterhand Patricia S. wordt alleen beschuldigd van poging tot oplichting. Dit bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam aan Het Parool.

Kinderdagverblijf 24/7 Kids aan het Columbusplein in Amsterdam-West werd in 2015 door de GGD gesloten omdat er veel meer kinderen werden opgevangen dan was toegestaan. Er was plek voor twaalf, maar op een gegeven moment stonden er zeker vijftig kinderen ingeschreven. Medewerksters bleken heimelijk hele dagen op straat te hebben rondgesjouwd met boventallige kinderen, soms door weer en wind.

Kou

Op regenachtige dagen huilden de kinderen van de kou, zo bleek later tijdens het onderzoek van de GGD. De kinderen die verborgen werden gehouden, werden zorgvuldig geselecteerd: zij die al konden praten zouden immers thuis kunnen vertellen wat zich afspeelde. Ook kinderen van leden van de oudercommissie bleven op de crèche, om problemen te voorkomen.

Slapen of rusten was voor veel onmogelijk. Alleen tussen de middag mocht soms een half uur op de crèche worden geluncht. Maar vaak was het een broodje op straat. Aan ouders werd verteld dat de kinderen ‘lekker warm’ hadden gegeten. Soms smeekten de leidsters T. om uit de kou naar binnen te mogen. Verder zaten de kinderen in winkels, bij de McDonald’s en in de bibliotheek. De groepen mochten niet te vaak naar dezelfde plekken, omdat dat zou opvallen. Veel kinderen waren langdurig verkouden. Een van hen kampte drie keer met een longontsteking. Ouders zagen hun kinderen opknappen toen ze niet langer naar 24/7 Kids gingen.

Manipulatief

Directeur Laura T. kon al die jaren haar gang gaan door dominant en manipulatief gedrag, zo concluderen ouders achteraf. Er was in sommige gevallen sprake van ‘onbegrensd vertrouwen’. ,,Ze gaf je het gevoel dat ze je iets gunde en dat ze voor jou en je kind haar best deed’’, vertelde een van de ouders eerder tegen Het Parool. ,,Dat maakte dat je je wel twee keer bedacht voordat je zaken aan de kaak stelde. Je wilde niet dat ze je kind anders zou gaan behandelen. En ze zette knap het beeld neer dat de GGD er niets van begreep.’’

Kindermishandeling

Beide verdachten zouden een dubbele boekhouding hebben gehanteerd, om de GGD op het verkeerde been te zetten. Advocaat Richard Korver deed in 2016 namens een tiental ouders aangifte tegen T. Hij gaat in gesprek met de ouders en Boink (De belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) om te kijken of ook kindermishandeling ten laste kan worden gelegd.