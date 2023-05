Criminele jongeren krijgen vaak geen hulp, toenemende zorgen bij kinderbescherming

Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming hebben steeds vaker zorgen over veroordeelde jongeren, die niet de hulp krijgen die de rechter oplegt. In tot wel 70 procent van de gevallen blijft de juiste hulp uit en vervallen jongeren daarna in ernstiger crimineel gedrag.

De situatie wordt steeds prangender, merkt directeur strafrecht Mirjam Zeevaart van de Raad voor de Kinderbescherming. ,,Binnen onze organisatie, maar ook daarbuiten, hoor ik steeds vaker zorgen over jongeren die niet de hulp krijgen die ze volgens de rechter moeten krijgen.”

Dat gebeurt inmiddels in het merendeel van de gevallen - zo’n 50 tot in sommige gemeentes 70 procent - en zorgt ervoor dat jongeren vaker in hun oude, criminele gedrag vervallen. Met regelmaat zien medewerkers van de Raad kinderen terug voor een nieuw (en ernstiger) delict, hoewel ze voor hun vorige misstap nog geen hulp hebben gehad. ,,Dat is ontzettend frustrerend.”

Het tij keren

Zeker omdat forensische hulp naast de straf die de rechter opgelegd heeft bewezen effectief is. ,,Hulp aan jongeren die nog in ontwikkeling zijn, biedt de grootste kans om het tij te keren. We weten ook dat een delict van jeugdigen vaak een signaal is van onderliggende problematiek.”

Toch lukt het al jaren niet voor verbeteringen te zorgen. Nadat jeugdzorg in 2015 de verantwoordelijkheid van gemeentes werd, hoopte de Raad voor de Kinderbescherming dat de hervorming zou zorgen voor verbeteringen voor jonge daders. ,,We wilden de decentralisatie de kans geven, maar we zien dat er geen verbeteringen plaatsvinden. Dat is waarom we aan de bel trekken.”

Volgens de Raad moet de hulp voor deze jongeren weer landelijk worden ingekocht. Doordat gemeentes dat nu doen, is in de ene gemeente wel hulp voor jongeren die het criminele pad opgaan, terwijl dat in de andere gemeente ontbreekt. ,,Het gaat om de meest kwetsbare jongeren met ernstige problematiek. Het kan zijn dat twee jeugdigen veroordeeld worden voor eenzelfde delict, maar in andere gemeentes wonen en dus totaal anders behandeld worden.” Aan die rechtsongelijkheid moet een einde komen, aldus Zeevaart.