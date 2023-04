Criminelen apart gezet in azc-pand, personeel alleen nog met beveiliging naar binnen

Rai Vloet in hoger beroep tegen straf voor doodrijden Gio (4): ‘Omdat ook justitie in beroep gaat’

Profvoetballer Rai Vloet gaat in hoger beroep tegen de celstraf die hij kreeg van de rechtbank in Haarlem voor het veroorzaken van een auto-ongeluk waarbij een 4-jarig jongetje overleed. Dat laat zijn advocaat Erik Thomas weten aan deze site. ,,We moeten wel, nu ook het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat.’’