Criminelen ronselen op grote schaal studenten scheikunde en chemie voor xtc-labs

Studenten scheikunde en chemie worden op grote schaal geronseld om te komen werken in xtc-labs. Criminelen schrijven zich zelfs in voor dergelijke studies om op die manier makkelijker in contact te komen met de studenten.

Volgens Arend van Hout, burgemeester van Westervoort en voorzitter van de stuurgroep Samen Weerbaar, is er 'bijna geen directeur van een school te vinden die dat verschijnsel niet kent'. ,,We vinden de mate waarin dit gebeurt dermate ernstig dat we nu snel in actie gaan komen. Studenten Scheikunde worden benaderd om pilletjes te gaan maken, er zijn mensen die zogenaamd deelnemen aan dergelijke opleidingen om zo makkelijker mensen te kunnen ronselen. We moeten zien te voorkomen dat dat lukt.”



De stuurgroep Samen Weerbaar is een Gelders samenwerkingsverband van gemeenten, politie, openbaar ministerie, belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) voor georganiseerde criminaliteit. ,,Een georganiseerde overheid tegen de georganiseerde misdaad’’, zo formuleert Van Hout het. Donderdag is met de provincie al overleg gevoerd over financiële middelen om een grote communicatiecampagne te starten. ,,Het gaat in Gelderland om 126.000 scholieren en studenten, we willen dit groots aanpakken.”

Quote Het gaat om iets dat illegaal is, dus daar praat je niet over Anna Bleeck, Bestuurslid Nijmeegse scheikundestudievereniging Sigma

Versnelling

Idee is om lespakketten te maken waarmee studenten worden gewezen op de gevaren van het in zee gaan met criminelen. Ook is er een filmpje waarin studenten vertellen hoe ze benaderd zijn en in de criminele wereld gerold zijn. ,,Het probleem is: zit je er eenmaal in, dan kom je er moeilijk meer uit. Dus we willen nu echt een versnelling gaan maken.” Binnen een paar maanden moet de communicatiecampagne van start gaan.

Bestuurslid Anna Bleeck van de Nijmeegse scheikundestudievereniging Sigma zegt geen studenten te kennen die wel eens benaderd zijn. ,,Maar het gaat om iets dat illegaal is, dus daar praat je niet over.” De Nijmeegse Radbouduniversiteit zegt ook geen aanwijzingen te hebben dat studenten zijn benaderd door criminelen. ,,Maar we kunnen het ook niet uitsluiten", stelt een woordvoerder. Bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen klinkt hetzelfde geluid.

Drugstransportje

Overigens worden studenten en scholieren ook verleid om als koerier te gaan werken en 'foute pakketjes’ rond te gaan brengen. Volgens hoogleraar Pieter Tops van de Tilburgse universiteit, die onderzoek deed naar de productie van en de handel in synthetische drugs in Nederland, kunnen leerlingen met een drugstransportje al gauw 500 tot 600 euro verdienen.



Ook aan die praktijken wil de overheid met de campagne de aandacht op vestigen. Daarnaast komt er ook een campagne om ondernemers te waarschuwen en alert te maken. ,,Ondernemers moeten niet te naïef zijn bij het verhuren van hun bedrijfspand of wegkijken als er bij de buurman verdachte nachtelijke activiteiten zijn’’, vindt Van Hout.



Het is de stuurgroep er veel aan gelegen om ondermijning door criminelen tegen te gaan. ,,We moeten voorkomen dat criminelen onze buurten overnemen, invloed in de politiek krijgen of een sfeer van onaantastbaarheid opwerpen. Maar het werkt niet als we dat alleen als overheid doen, de hele samenleving zou zich hiertegen moeten verzetten.” Vandaar de campagnes voor studenten en ondernemers.

Volledig scherm 40.000 xtc-pillen © politie Eindhoven