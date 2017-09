Crossmotorrijder vlucht na fataal ongeval dorpsgenoot

Rode panda's laten snoetjes zien in Blijdorp

18:54 De echte liefhebber heeft ze misschien al gespot: pandatweeling Inês en Vanda, die sinds kort in het buitenverblijf in Diergaarde Blijdorp rondhuppelt. In juni werden de aandoenlijke beestjes al geboren, de twee roodharige vrouwtjes besloten eerst een paar maandjes veilig in hun nestkast te blijven. Maar nu de koters van moeder Yukiko en vader Hima eenmaal de vrijheid hebben geroken, zijn ze niet meer te houden.