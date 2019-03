Crowdfund-actie voor failliete fotografe Marieke Dijkhof

Marieke Dijkhof is een bekende verschijning op feesten en partijen in Overijssel. ‘De Fotografe’, zoals haar bedrijfsnaam luidt, heeft werk voldoende, maar toch stond woensdag curator Maroes Buld bij haar op de stoep. ’s Ochtends bleek ze failliet te zijn verklaard in Almelo. Uiterlijk aanstaande vrijdag moet er 25.000 euro binnen zijn om het tij nog te keren.

Chaoot

„Ik was niet verschenen bij de rechtbank”, zegt Marieke Dijkhof. „Achteraf gezien oerdom. Ik dacht dat het om een beslaglegging door de fiscus zou gaan en dat ik het later wel zou oplossen. Er was woensdag iets vervelends met één van mijn dochters, daar was ik met mijn hoofd bij. Ik ben een chaoot, leef in een zeepbel van foto’s, hou van mijn vak en met cijfers kan ik niets. Ik had gehoopt dat deze aanslag nog even bleef liggen en dat ik het op kon lossen in het drukke hoogseizoen, wat ik gelukkig al geboekt heb”.

Bijzonder mens

Maar als Marieke pech heeft, heeft de curator haar camera’s verkocht voor het hoofdseizoen begint. Mark Nijboer uit Enschede (39) hoorde van de misère van de fotografe en begon zaterdag spontaan een crowdfundactie op Facebook. Na vier uur is er door 73 mensen al 1.695 euro gedoneerd. „Marieke is een bijzonder mens en een heel goede fotografe. Zij verdient het door te kunnen gaan met haar vak”, zegt Mark Nijboer. „Mijn vrouw Rosanne en ik bewaren de beste herinneringen aan haar. Ze heeft ons huwelijk gefotografeerd en het moment dat ik Rosanne ten huwelijk vroeg. Dat was op een heel emotionele dag, want een dag eerder was Rosanne’s oma overleden. Marieke voelde dat toen heel goed aan.”

Als ze wordt gevraagd voor het goede doel te fotograferen, zegt Marieke Dijkhof bijna nooit ‘nee’. „Misschien doe ik wel te veel voor niks, zeg je? Euh…nee. Het geeft me een goed gevoel dat te kunnen doen. Morgen fotografeer ik voor ‘Kans voor een kind’ in De Efteling. Daar ga ik dan geen geld voor vragen, al ben ik failliet.”

Bedrijfsabonnement