Crowdfunding nabestaanden aanslag 24 Oktoberplein: bijna 125.000 euro

De buurvrouw van slachtoffer Roos Verschuur startte met een inzamelingsactie, omdat Roos’ vader ‘het niet zo breed heeft’. Zij hoopte met de actie op 2.500 euro om de begrafenis te kunnen financieren.

In vijf dagen tijd heeft de campagne van buurvrouw Martje Beniest-Kleppe uit Vianen ruim 108.000 euro opgeleverd. Meer dan 10.000 sympathisanten hebben geld overgemaakt. Een tweede inzamelingsactie heeft nog eens ruim 14.000 euro opgeleverd; op deze crowdfundingsite hebben 859 mensen toegezegd geld te storten. Het totaalbedrag staat daarmee vanochtend op zo’n 123.000 euro.

,,Mijn buurman heeft het niet breed, is alleenstaand en woonde met Roos samen. Om te voorkomen dat hij nog meer financiële zorgen krijgt door dit oneerlijke overlijden van zijn dochter, wil ik hem graag ondersteunen’’, schreef Martje Beniest bij de actie. Het doel van Beniest is dat de nabestaanden van Roos, die werkzaam was in een snackbar in Vianen, in alle rust kunnen rouwen. Nadat het streefbedrag was gehaald, werd besloten het geld te bestemmen voor alle slachtoffers.

Roos is één van de drie dodelijke slachtoffers van verdachte Gökmen Tanis, die vorige week maandag het vuur opende in een tram. Ook de 49-jarige Rinke Terpstra, voetbaltrainer van de Utrechtse club Desto, en een 28-jarige Utrechter kwamen om.

Spoorwegmuseum

Rinke Terpstra en Roos Verschuur worden deze week begraven. In de hervormde kerk van Vianen is dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur een speciale afscheidsdienst van Roos. Roos wordt later deze week in besloten kring begraven.

Voor Rinke is dinsdag een speciale besloten afscheidsdienst in het Spoorwegmuseum. De familie had hierom gevraagd omdat Rinke, die werkte bij ProRail, gek was op treinen. Het Spoorwegmuseum honoreerde het verzoek omdat het museum in de stad geworteld is. Het museum is dinsdag de hele dag voor het publiek gesloten.

