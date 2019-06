Crowdfunding voor de uitvaart van vermoorde gijzelaar Ewold Horn

Code oranje: Langzaam maar zeker nadert noodweer

17:02 Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de storm die op komst is in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Vanwege de verwachte zware windstoten, hagel en onweersbuien rijden vanavond minder treinen in het oosten en zuidoosten van het land, meldt de NS. Blikseminslagen en omgewaaide bomen kunnen leiden tot hinder. Ook de organisatoren van de avondvierdaagse maken zich op voor noodweer.