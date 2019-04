Cruiseschip met 171 passagiers botst met tanker op Westerschelde: vijf gewonden

De botsing vond rond 00.10 uur plaats nabij boei 22, ter hoogte van de Churchilllaan. Het 135 meter lange en 12 meter brede Zwitserse riviercruiseschip Viking Idun kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met de 134 meter lange en 21 meter brede tanker Chemical Marketer, varend onder de vlag van de Malta.



Het cruiseschip werd met flinke schade aan de boeg naar een steiger bij het Buitenhoofd van Terneuzen gesleept. Daar kwam ambulancepersoneel aan boord voor het behandelen van de slachtoffers. De overige passagiers mochten aan boord blijven.



De opvarenden zijn nog steeds aan boord van het passagiersschip. Sommigen van hen zijn erg geschrokken door de aanvaring, aldus de woordvoerder. Het schip wordt geïnspecteerd. Na de inspectie wordt besloten of het schip de reis kan voortzetten. Ook de tanker, die flink beschadigd is, wordt geïnspecteerd.



De Chemical Marketer lag in de Put van Terneuzen met een scheur in de romp, boven de waterlijn. De tanker was geladen met aardolie. Volgens de Veiligheidsregio was er geen gevaar voor lekkage van de olie, vanwege de dubbele wand van het schip. Geen van de bemanningsleden aan boord raakte gewond.