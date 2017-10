CU-leider Segers: Regeren zal niet altijd makkelijk zijn

Dat is ook hét gevoeligste punt, bleek bij de vragenronde. ,,Ik vind het onbetamelijk dat we in Jezus’ naam kinderen gaan terugsturen”, stelde activist Antonie Fountain die sinds donderdag lid is van de ChristenUnie. ,,Dat was ook de vraag die Joël mij stelde”, reageerde Segers, ,,‘What would Jesus do?’.”



Fountain is niet het enige kersverse partijlid; volgens partijvoorzitter Piet Adema melden zich sinds de presentatie van het regeerakkoord veel nieuwe leden. Op de bijeenkomst gisteravond, in Theater Gooiland in Hilversum, kwamen er zo’n 250 af. Een goed teken, stelt Adema. ,,Als er veel kritiek was geweest, had het hier rijen dik gestaan.”