Curaçaose loterijbaas opgepakt voor betrokkenheid bij moordzaak Wiels

‘Poch slachtof­fer van hoger Nederlands belang’

14:40 Oud-Transavia-directeur Michiel Meijer heeft maandag opnieuw verklaard dat het Openbaar Ministerie hem heeft gezegd dat er in de zaak-Julio Poch sprake was van “een hoger belang”. Een uitspraak daarover van een officier van justitie met wie Meijer over ‘zijn’ piloot Poch heeft gesproken staat hem “in het geheugen gegrift”. Het hogere belang zou neerkomen op het ongemoeid laten van Jorge Zorreguieta, de inmiddels overleden vader van koningin Máxima.