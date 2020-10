Cynthia (30) bevalt op vluchtstrook van dochtertje Vivienne: ‘Dit zie je alleen in films, toch?’

Het is dinsdag 20 oktober als Cynthia’s weeën beginnen. Alles is onder controle. De verloskundige belt alvast om te checken in welk ziekenhuis er plek is. Niet in Dordrecht? Dán maar naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Cynthia heeft drie centimeter ontsluiting als ze samen met haar man Michel (31) de auto instapt. Tijd zat, dachten ze. Rustig aan.