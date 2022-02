Daan trekt met zijn eigen carnavalswagen door het dorp, als enige

18 in coronatijd dus nu pas het nachtleven in: ‘We gaan alle kroegen aflopen’

Begin je nét aan je studie, sluiten alle kroegen en clubs bijna twee jaar lang de deuren. Nee, de studententijd van deze drie Utrechtse jongeren zag er tot nu toe niet uit zoals verwacht. Nu is het eindelijk zover: vanaf vanavond komt het nachtleven weer op gang. ,,We gaan alle kroegen en clubs in Utrecht aflopen.”

25 februari