Daar gáát het imago van Renesse: de overlast van vertierzoekende jongeren is (even) terug

Het is een scenario waar vooral ondernemers in Renesse bang voor zijn: dat in één keer het goede imago weer aan diggelen wordt geslagen. Want Renesse is niet meer het jongerendorp van 15 jaar geleden. Het centrum heeft een flinke opknapbeurt gekregen, van de negen uitgaanskroegen zijn er nog maar twee over en de jongerencampings zijn getransformeerd tot gezinsvriendelijke vakantieoorden. Voorheen was Renesse vooral in het nieuws vanwege dronken jongeren die massaal met elkaar op de vuist gingen en voor overlast zorgden. Corona, of eigenlijk de maatregelen die daarmee gepaard gaan, lijkt te zorgen voor de terugkeer van dat schrikbeeld.