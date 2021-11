Daar sta je dan met long Covid: ‘Op het werk vinden ze dat mensen zich niet moeten aanstellen’

video Hét kersthotel van Nederland staat op de Holterberg in Salland: ‘Het is een beetje uit de hand gelopen’

Duizenden kerstballen en bijna evenveel lichtjes als in de kerstboom bij het Rockefeller Center in hartje New York. Op de Holterberg wordt hotel Hoog Holten in drie dagen tijd omgetoverd tot ‘het mooiste kersthotel van Nederland’. „Het is uit de hand gelopen, maar ik kan niet meer terug.”

7 november