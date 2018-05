‘Dader steekpartij was doodkalm, hij leek helemaal niet verward’

Zomers weer houdt nog even aan

12:20 Het is vandaag de hele dag opnieuw stralend zonnig weer. Het wordt 20 tot 23 graden in het noordwesten van het land, verder landinwaarts zelfs 24 tot 26 graden. ,,Dat betekent regionaal zomers warm!” jubelt meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza. ,,We mogen in onze handen knijpen, want maandag en dinsdag is er ook nog geen wolkje aan de hemel."