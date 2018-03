Dader van 'vergismoord Djordy' loopt gewoon vrij rond

Paasweekend: eieren rapen in de sneeuw of met 20 graden in de zon?

12:22 De astronomische lente is dinsdag begonnen en weerkundigen stellen zelfs dat de lente al een paar weken aan de gang is. Komend weekend gaat de zomertijd in, maar wie nu naar buiten kijkt ziet geen voorjaarstaferelen. Met Pasen voor de deur lijkt het er zelfs op dat we eieren in de sneeuw kunnen gaan zoeken. Of toch niet?