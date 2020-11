Dag wisselvalligheid, het wordt droger en kouder

Al enige tijd hebben we te maken met wisselvallig en zacht herfstweer, maar het einde is in zicht. Vanaf dinsdag daalt de temperatuur een flink aantal graden. Dat meldt Weerplaza .

Afgelopen maand was somber. De zon ging afgelopen maand vaak schuil achter de wolken. ,,Normaal zien we gemiddeld over het land in oktober de zon zo’n 113 uur schijnen. Daar komen we dit jaar bij lange na niet aan. De zon wist de sensor van de pyranometer slechts zo’n 69 uur te kietelen. Dat is slechts 22 procent van het mogelijk aantal zonuren”, weet weerman Raymond Klaassen. ,,Met 69.2 zonuren gemiddeld over het land komt oktober uit op de twaalfde plaats van somberste oktobermaanden.”

Die sombere maand maakt nu plaats voor een koude maand. Morgen is het nog erg zacht en ook wisselvallig met veel wind. Vooral langs de noordwestkust kan het stormachtig waaien. ,,In de late middag en vroege avond passeert een koufront en komen we in beduidend koudere lucht", aldus Klaassen. Morgen kan nog 17 tot 20 graden worden, een dag later wordt het niet veel warmer dan een graad of twaalf.

Vanaf woensdag volgen een reeks droge dagen waarop de zon zich goed kan laten zien. Overdag is het zo’n tien tot twaalf graden, in de nachten kan het kwik dalen tot onder de vijf graden. Later in de week neemt landinwaarts de kans op nachtvorst ook toe. ,,Met de lagere temperaturen en het rustige weer in de nacht kan het soms ook mistig worden. Dit betekent dat een ochtend soms grijs kan beginnen", waarschuwt Klaassen.

Het droge weer lijkt in ieder geval tot in het weekend aan te houden.