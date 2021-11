Dagen worden korter en kouder, maar voor een vroege winter moet nog veel gebeuren

Op verschillende plaatsen in Nederland werd afgelopen weken al de eerste vorstdag van het seizoen geregistreerd. Het landelijk weerstation in De Bilt is echter nog niet in de buurt van het vriespunt gekomen, laat staan eronder. ,,Maar waarschijnlijk komt daar komende week dan toch verandering in", stelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza.



Het zuidoosten van het land krijgt de komende nachten al met lichte vorst te maken: mogelijk tot -3 graden in Limburg. Zeer lokaal levert dat ook wat gladheid op. Van Bernebeek: ,,Vanaf dit weekend bouwt zich boven Scandinavië een hogedrukgebied op. De wind draait en daarmee komt de aanvoer van koudere lucht op gang. Zonder dat het overigens meteen winters koud wordt, want daarvoor is het echt nog te vroeg. Boven het oosten van Europa ligt namelijk nog geen ‘reservoir’ met koude lucht klaar.”



Doordat écht koude lucht nog ontbreekt, kan een oostenwind uiteraard ook niet heel veel vorst naar West-Europa transporteren. ,,Eenzelfde scenario zagen we vorig jaar rond deze tijd en ook in december was de wind toen soms oostelijk, zonder dat het echt koud kon worden.”

Vrij koud voor de tijd van het jaar

Zowel op maandag als dinsdag wordt er weinig wind verwacht, dinsdag is het vrijwel windstil. De wind komt uit het oosten, daardoor is het overdag met maximaal 7 of 8 graden ook vrij koud voor de tijd van het jaar. De minimumtemperatuur bedraagt 4 of 5 graden. Normaal gesproken hoort het 9 graden in de middag te zijn en koelt het in de nacht en vroege ochtend af naar een graad of 3.



In het hele land overheerst de bewolking. Het blijft wel grotendeels droog, al is een paar spatjes motregen niet geheel uit te sluiten. In de middag lijkt de zon even door te breken, maar het wolkendek blijft veelal gesloten. In de nacht van dinsdag op woensdag trekt bewolking en soms wat regen over ons land. Een stevige westenwind blaast milde lucht over ons land uit.



Na twee koude en rustige dagen stijgt de middagtemperatuur vanaf woensdag naar 10 tot 13 graden en is het juist vrij mild. De zachte lucht gaat echter gepaard met overwegend veel bewolking. Slechts af en toe komt de zon tevoorschijn, alleen op woensdag, zaterdag en zondag. Ook is de kans op buien groter, al zullen droge momenten overheersen.

Lichte vorst

De week erna gaan de temperaturen geleidelijk wat verder omlaag. ‘s Nachts zal het met name rond 15 november op steeds meer plaatsen tot lichte vorst komen en overdag worden momenteel temperaturen verwacht tussen 5 en 8 graden. ,,Dat is 1 á 2 graden onder het langjarig gemiddelde voor half november", aldus de weerman.



Erg lang duurt die Scandinavische kou niet. In de tweede helft van volgende week komt beduidend minder koude lucht deze kant op en is de kans groot dat ook de vorst in de nachten geleidelijk afneemt of zelfs verdwijnt.

December

En dan verschijnt december al op de kalender, ofwel het begin van de meteorologische winter. Toch is écht winterweer niet aan de orde, doordat de kou gewoonweg ontbreekt in grote delen van Europa. ,,De conclusie mag gerust zijn dat voor een vroege winter er nog héél veel moet gebeuren de komende weken.”

De kortste dag De dagen worden korter en korter. Het wordt later licht en het wordt eerder donker. De kortste dag vindt in Nederland meestal plaats op 21 december. Dan kennen we de kortste periode dus tussen zonsopkomst en zonsondergang.