Dak van tankstation langs A58 stort in

Boer Anton hielp zo'n 500 auto's uit modder Paaspop

2 april Anton van den Broek - op Paaspop beter bekend als Boer Anton - heeft op zijn tractor overuren gedraaid in de Schijndelse modder. Boer Anton schat dat hij samen met de tientallen andere vrijwilligers over het hele paasweekeinde zo'n 500 automobilisten heeft geholpen om uit de modder te komen. ,,Paaspop was dit jaar 'Met je hoofd in de wolken, met je rubber in de blubber'."