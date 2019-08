Dakloze vrouw uit Eindhoven (60) vertrekt toch na gesprek met artsen

Kinderka­mer uitgebrand door mobiele airco, moeder kan kleine ‘ternauwer­nood’ redden

15:32 De brandweer heeft woensdag foto's gedeeld van de schade een hevige brand in Zevenbergen, op 25 juli. Daarop is een kinderslaapkamer te zien die volledig is uitgebrand. Ondanks het ontbreken van een rookmelder kon de moeder haar kind ternauwernood redden.