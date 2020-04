Daling zet wederom door: 37 intensive care-opnames minder

Grootste natuur­brand ooit in Nederland: duizenden inwoners Herken­bosch kunnen nog niet naar huis

16:25 De natuurbrand in de Deurnsche Peel (Limburg) is de grootste in Nederland ooit. De duizenden inwoners van Herkenbosch, die afgelopen nacht hun huizen moesten verlaten, kunnen voorlopig nog niet naar huis. Het dorp is inmiddels geheel verlaten.