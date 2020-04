Dam toneel van festival in virtual reality op Koningsdag

live twitter Gerechts­hof zet zaak tegen politiemol door ondanks corona-slui­ting

10:24 Het gerechtshof in Den Bosch is vandaag begonnen met de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de strafzaak rond ‘politiemol’ Mark M. Het is de eerste grote strafzaak in Nederland die inhoudelijk wordt behandeld sinds de maatregelen vanwege het coronavirus bij de rechtbanken en gerechtshoven ingingen. Het Bossche gerechtshof vindt het ‘maatschappelijk onverantwoord’ om de zaak verder uit te stellen.