Damin (10) na bijna twee jaar weer naar school na onterechte schorsing: moeder barst in tranen uit

Het pijnlijke verhaal van klokkenlui­der Maya Kingma: ‘Ik word nog steeds gepest en buitenge­slo­ten’

Maya Kingma (27) uit Deventer hoopte dat alles anders zou worden. Niets is minder waar. Een jaar na excuses van de triatlonbond voor misstanden - die door haar als eerste werden aangekaart - wordt de beste triatlete van Nederland nog altijd gepest en buitengesloten. En twijfelt ze of ze wel naar de Olympische Spelen in Parijs moet gaan. ,,Als ik val, denkt niemand: laten we haar even helpen.”