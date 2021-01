Daniël (6) heeft een eetstoornis en lust maar zes dingen

Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Daniël is een spontaan jochie van 6 jaar dat trots zijn zelfgebouwde legohelikopter laat zien aan ‘de meneer van de krant’ en de complimenten over het bouwwerkje blij in ontvangst neemt. Toch maakt zijn moeder zich zorgen.

,,Zijn gezondheid, hè”, zegt Rita Maris op zachte toon wanneer zoonlief even uit beeld is. ,,Zag je dat witte smoeltje? Gebrek aan voedingsstoffen. Mineralen en zo.” Sinds een paar jaar is duidelijk dat haar jongste lijdt aan Arfid, een eetstoornis waarover volgens haar nog maar weinig bekend is.

De afkorting staat voor ‘Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder’, in het Nederlands ‘vermijdende/beperkende voedselinnamestoornis’. Patiënten mijden eten met een bepaalde kleur, textuur of smaak, wat in veel gevallen na verloop van tijd leidt tot gewichtsverlies en sociaal isolement.

Het komt vaak voor in combinatie met autisme of ADHD. Over de oorzaken tast men nog in het duister, al worden erfelijke factoren en emotionele problemen als mogelijkheden genoemd en vermoeden wetenschappers dat opvoeding en persoonlijke eigenschappen er invloed op hebben.

Quote Bij het slikken leek het of hij stikte Rita Maris, moeder van Daniël