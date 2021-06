Daniel D. (40) stak moeder dood in bijzijn van kinderen: drie jaar cel én tbs met dwangverpleging

Gevonden voorwerp werpt mogelijk nieuw licht op zaak vermoorde Ichelle

14 juni In het buitengebied van het Zeeuwse Aardenburg heeft de politie vandaag een voorwerp gevonden dat hoogstwaarschijnlijk van de vermoorde Ichelle van de Velde was. De politie kan nog niet zeggen om wat voor voorwerp het gaat, maar stelt wel dat het ‘belangrijk’ is en een nieuw licht op de zaak zou kunnen werpen.